Altay Bayındır'ın performansının düşüş nedeni

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde son dönemde istenilen performansı sergileyemeyen Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır da formu düşen isimler arasında yer alıyor.

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ın performansı fazlasıyla tartışılmaya başlandı.

Geçen sezon gösterdiği çıkış ile büyük beğeni toplayan genç file bekçisi, son dönemlerde eski çizgisinin bir hayli gerisinde kaldı.

KRAFT GİTTİ DÜŞÜŞ BAŞLADI

Daha önce birçok maçta takımını kurtaran Altay, bu performansın uzağında olduğu gibi kendisinden beklenmeyen basit hatalar da yapıyor.

Futbolda bu tür düşüşler olsa da milli kalecinin iniş-çıkışlı grafiğine bakıldığında eski kaleci antrenörü Michael Kraft'ın gelişi ve takımdan ayrılışının bunda direkt etkisi olduğu gözüküyor.

FENERBAHÇE SÜRECİ

Harun Tekin ve Berke Özer olmasına rağmen dönemin teknik direktörü Ersun Yanal tarafından ısrarla istenen genç file bekçisi, Yanal'ın ilk tercihi olmuştu. İlk döneminde önemli hatalar yapsa da Yanal, genç isimden vazgeçmedi.

EROL BULUT'LA ZİRVEYİ GÖRDÜ

Her geçen maç gelişen hatalarından ders alan Altay'ın zirve performansı ise geçen sezon yaşandı. Teknik Direktör Erol Bulut'un isteği ile göreve gelen Alman kaleci antrenörü Michael Kraft'tan sonra bambaşka bir Altay ortaya çıktı.

Tek başına rakibe direndiği ve kurtardığı çok sayıda maç vardı. Takım son maça kadar şampiyonluk şansını sürdürdüyse bunda en büyük etken genç file bekçisinin performansıydı. Erol Bulut ile yollar ayrılsa da Kraft ile kaleci antrenörü olarak yola devam edildi.

PEREIRA, KRAFT'I GÖNDERDİ

Pereira'nın gelişi sonrası Kraft gönderildi ve yerine Portekizli bir kaleci antrenörü geldi. Kraft'ın görev yaptığı sırada performansı zirveye çıkan Altay, başta İnter olmak üzere birçok dev kulüp tarafından da takibe alınmıştı.

Kaleci antrenörünün gidişiyle birlikte düşüşe geçen Altay Bayındır'ın bu performans grafiğinde Kraft'ın direkt etkisi olduğu düşünülüyor.

Vitor Pereira ve ekibinin kaleci antrenmanlarına daha çok önem vereceği de gelen haberler arasında.