Altay Bayındır'ın sahalara dönüş tarihi Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki kalecisi Altay Bayındır, bel fıtığı nedeniyle ameliyat olmuştu. Başarılı eldiven sezonu kapatmadığını Galatasaray maçında sahada olmak istediğini her fırsatta dile getiriyor.

Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, belindeki ağrıları artınca Ankaragücü maçının kadrosundan çıkartılmış ve ilaç tedavisine başlanmıştı.

Önceki gün yapılan son kontrollerin ardından Altay Bayındır'ın belinden ameliyat olmasına karar verildi.

Ardından sarı-lacivertlilerin kaptanı başarılı bir operasyon geçirdi.

Fenerbahçeli futbolcular, bel fıtığı ameliyatı olan Altay Bayındır’a kaldığı hastanede geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Operasyon geçiren milli oyuncuyu takım arkadaşları ve teknik kadro yalnız bırakmadı. Antrenman sonrası hastaneye giden oyuncular ve teknik kadro, Altay Bayındır’a destek oldu.

Şampiyonluk maçında olmak istiyor

Bel fıtığı ameliyatı nedeniyle sezonu kapattığı iddia edilen deneyimli eldivenin amacı da belli oldu. Hızla iyileşmek isteyen Altay, sezon sonundaki Galatasaray maçında mutlaka kalede olmak istiyor.

25 yaşındaki kaleci, şampiyonun belli olacağını düşündüğü maçta sahada olmak için büyük çaba sarf edecek.