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- Altay Bayındır'ın yükselişi devam ediyor
Altay Bayındır'ın yükselişi devam ediyor
Ç.Rizespor, Galatasaray ve Fatih Karagümrük maçlarında iyi bir performans sergileyen Altay Bayındır, son olarak Göztepe karşılaşmasında da takımını ayakta tutan isim oldu.
- Haber Merkezi
- 20.10.2020 - 12:49
Geçtiğimiz sezon yediği hatalı gollerden ders çıkaran Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, bu sezon performansıyla göz dolduruyor.
1 PENALTI, 5 KRİTİK KURTARIŞ
Çaykur Rizespor, Galatasaray, Fatih Karagümrük ve son olarak Göztepe maçlarında yaptığı kritik kurtarışlarla takımına bu maçlarda aldığı 11 puanda direkt katkı sağladı.
Yıldız kaleci, ligde 5 haftada 1 penaltı kurtardı. 5 de kritik kurtarış yaptı.