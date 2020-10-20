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    Altay Bayındır'ın yükselişi devam ediyor

    Ç.Rizespor, Galatasaray ve Fatih Karagümrük maçlarında iyi bir performans sergileyen Altay Bayındır, son olarak Göztepe karşılaşmasında da takımını ayakta tutan isim oldu.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2020 - 12:49
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    Altay Bayındır'ın yükselişi devam ediyor

    Geçtiğimiz sezon yediği hatalı gollerden ders çıkaran Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, bu sezon performansıyla göz dolduruyor.

    1 PENALTI, 5 KRİTİK KURTARIŞ

    Çaykur Rizespor, Galatasaray, Fatih Karagümrük ve son olarak Göztepe maçlarında yaptığı kritik kurtarışlarla takımına bu maçlarda aldığı 11 puanda direkt katkı sağladı.

    Yıldız kaleci, ligde 5 haftada 1 penaltı kurtardı. 5 de kritik kurtarış yaptı.

    Altay Bayındır ın yükselişi devam ediyor #1

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