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Altay Bayındır'ın yükselişi devam ediyor

Altay Bayındır'ın yükselişi devam ediyor

Ç.Rizespor, Galatasaray ve Fatih Karagümrük maçlarında iyi bir performans sergileyen Altay Bayındır, son olarak Göztepe karşılaşmasında da takımını ayakta tutan isim oldu.