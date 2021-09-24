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Altay-Beşiktaş - CANLI SKOR
Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Altay'ın konuğu oluyor.
- Haber Merkezi
- 24.09.2021 - 19:58
- Güncelleme : 24.09.2021 - 20:10
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7' Naderi ceza sahası içi sol çaprazında topu kontrol etti, ardından savunma araya girdi.
5' Cebrail ceza sahası içi sağ çaprazından kaleye vurdu top savunmaya çarptı.
3' Pjanic'in rakip ceza sahasına doğru gönderdiği uzun topu savunma karşıladı.
1' Maç başladı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında İzmir'de Altay deplasmanına çıkıyor.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan maçı hakem Fırat Aydınus yönetiyor. 20:00'da başlayan Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Altay: Lis, Eric, Murat, Cebrail, Naderi, Zeki, Aka, Ceyhun, Kappel, Erhan, Bamba
Beşiktaş: Mert Günok, N'Sakala, Serdar Saatçı, Atiba, Rıdvan Yılmaz, Josef, Pjanic, Oğuzhan Özyakup, Salih Uçan, Gökhan Töre, Kenan