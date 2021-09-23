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Altay-Beşiktaş maçının hakemi
Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak olan Altay-Beşiktaş maçını Fırat Aydınus yönetecek.
- Haber Merkezi
- 23.09.2021 - 13:27
- Güncelleme : 23.09.2021 - 13:40
Süper Lig'in 7. hafta açılışında oynanacak olan Altay - Beşiktaş müsabakasında görev alacak hakem açıklandı.
YARDIMCILARI DA BELLİ OLDU
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, yarın İzmir'de oynanacak olan Altay - Beşiktaş karşılaşmasını hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.