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    Altay-Beşiktaş maçının hakemi

    Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak olan Altay-Beşiktaş maçını Fırat Aydınus yönetecek.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2021 - 13:27
    • Güncelleme : 23.09.2021 - 13:40
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    Altay-Beşiktaş maçının hakemi

    Süper Lig'in 7. hafta açılışında oynanacak olan Altay - Beşiktaş müsabakasında görev alacak hakem açıklandı.

    YARDIMCILARI DA BELLİ OLDU

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, yarın İzmir'de oynanacak olan Altay - Beşiktaş karşılaşmasını hakem Fırat Aydınus yönetecek.

    Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

    Altay-Beşiktaş maçının hakemi #1

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