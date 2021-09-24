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    Altay-Beşiktaş maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Altay'ın konuğu oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.09.2021 - 18:26
    • Güncelleme : 24.09.2021 - 18:28
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    Altay-Beşiktaş maçının ilk 11'leri

    Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında İzmir'de Altay deplasmanına çıkıyor.

    Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek. 20:00'da başlayacak Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    Beşiktaş, Süper Lig'de 14 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Altay ise 12 puanla 5. sırada bulunuyor.

    İLK 11'LER

    Altay:

    Beşiktaş: Mert Günok, N'Sakala, Serdar Saatçı, Atiba, Rıdvan Yılmaz, Josef, Pjanic, Oğuzhan Özyakup, Salih Uçan, Gökhan Töre, Kenan

    Altay'ın ilk 11'i henüz açıklanmadı.

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