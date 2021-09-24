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    Altay-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Altay deplasmanına konuk oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.09.2021 - 09:05
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    Altay-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında İzmir'de Altay deplasmanına çıkıyor. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Beşiktaş, Süper Lig'de 14 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Altay ise 12 puanla 5. sırada bulunuyor.

    MUHTEMEL 11'LER

    Altay: Lis, Cebrail Karayel, Murat Akça, Björkander, Naderi, Aka, Kappel, Zeki Yıldırım, Erhan Çelenk, Thaciano, Bamba

    Beşiktaş: Ersin, N'Sakala, Montero, Atiba, Rıdvan, Josef, Salih, Pjanic, Gökhan Töre, Kenan Karaman, Güven Yalçın

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