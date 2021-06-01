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    Altay, Diabate'ye talip oldu

    Altay, geçen sezonun ikinci yarısında Göztepe'de kiralık forma giyen Trabzonsporlu Diabate'yi istedi.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2021 - 13:40
    • Güncelleme : 01.06.2021 - 13:52
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    Altay, Diabate'ye talip oldu

    Süper Lig'in yeni ekibi Altay, geçen sezon Göztepe'de kiralık olarak forma giyen Trabzonspor'un oyuncusu Fousseini Diabateyi istedi.

    ALTAY'IN RADARINDA

    Karadeniz ekibinin teknik direktörü Abdullah Avcı'nın göreve geldikten sonra kadro dışı bıraktığı isimlerden biri olan Fousseini Diabate, kiralık yollandığı Göztepe'de iyi bir performans gösterdi. Ancak Avcı'yı etkileyemedi.

    25 yaşındaki Malili oyuncunun menajerinden teklif getirmesi istendi. Altay'ın da Diabete'ye talip olduğu ifade edildi. Görüşmelere başlandığı açıklandı.

    Altay, Diabate ye talip oldu #1

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