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Altay-Fenerbahçe maçının muhtemel ilk 11'leri
Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Altay'a konuk oluyor.
- Haber Merkezi
- 29.08.2021 - 09:13
Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Altay ile karşılaşacak.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Altay - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Altay: Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Naderi, Kappel, Poko, Thiam, Rodriguez, Pinares, Bamba
Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Kim, Szalai, Osayi, Gustavo, Sosa, Ferdi, Zajc, Mesut, Enner Valencia