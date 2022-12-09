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    Altay Futbol Kulübü: Bize yapılan haksızlıktır

    1'inci Lig takımlarından Altay'ın Sportif Direktörü Tuna Üzümcü, Göztepe maçında çıkan olaylarla ilgili verilen cezayı değerlendirdi. Üzümcü, kararın yanlış olduğunu vurguladı.
    • 09.12.2022 - 16:04
    • Güncelleme : 09.12.2022 - 16:09
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    Altay Futbol Kulübü: Bize yapılan haksızlıktır

    1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın Sportif Direktörü Tuna Üzümcü, Göztepe maçında yaşanan olayların ardından verilen cezaları değerlendirdi.

    "Gürsel Aksel Stadı'nda güvenlik sorumluluğu Göztepe'nindir"

    Altay'a, hem 6 maç seyircisiz oynama hem de hükmen yenilgi cezalarının çok ağır olduğunu vurgulayan Üzümcü, "Gürsel Aksel Stadı'nda güvenlik sorumluluğu Göztepe'nindir. Özey şirketten kiralanan ambulanslar da Göztepe Spor Kulübü'nün sorumluluğundadır.

    Maç Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynandı ve bu statta olan güvenlik zaafiyetleri dolayısıyla biz 6 maç iç sahada seyircisiz oynama cezası aldık. Göztepe ise 4 maç ceza aldı, bu da bizim adımıza haksızlıktır." diye konuştu.

    Altay Futbol Kulübü: Bize yapılan haksızlıktır #1

    "Göztepe'nin hükmen yenilgi alması gerekirken yine Altay cezalandırıldı"

    Göztepe'nin geçen hafta Adanaspor deplasmanına tam kadro ve taraftarıyla gittiğini belirten Tuna Üzümcü, "Biz ise Göztepe taraftarının yaraladığı kalecimiz Ozan'ı Boluspor maçında oynatamadık. Bizim Ozan'ı oynatamıyor olmamız da Altay'a yapılan haksızlıktır. Bu hafta ise Denizlispor deplasmanına taraftarımız alınmayacak. Bizim Denizli'ye taraftarımız alınmıyorken, Göztepelilerin Adana'ya alınması yine bize yapılan haksızlıktır. Kurallar ortadadır.

    Ozan'a saha içinde bir saldırı oldu ve oyun bu nedenle tatil edildi. Kurallara göre Göztepe'nin hükmen yenilgi alması gerekirken yine Altay cezalandırıldı. Yaşanan olaylar iki kulübe de zarar verdi, çok üzgünüz. Türk futbolu adına büyük talihsizlik oldu." dedi.

    Altay Futbol Kulübü: Bize yapılan haksızlıktır #2

    Altay Futbol Kulübü: Bize yapılan haksızlıktır #3


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