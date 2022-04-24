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    Altay - Galatasaray - CANLI SKOR

    Galatasaray Süper Lig'in 34. haftasında Altay'a konuk oluyor. Sarı-kırmızılılarda Domenec Torrent, İzmir deplasmanında 3 puan istiyor..
    • Haber Merkezi
    • 24.04.2022 - 20:22
    • Güncelleme : 24.04.2022 - 21:37
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    46' İkinci yarı başladı.

    İlk yarı sonucu: Altay 0-1 Galatasaray

    35' Altay çıkarken top kaybı yaptı. Ceza alanına giren Emre Kılınç'ı son anda Thacioano durdurdu.

    23' Boşta kalan topta Gomis ve Poko çarpıştı, faul kararı Galatasaray lehine.

    20' Gomis'in karşı karşıya vuruşunda Lis topu kornere çeldi.

    9' Golün ardından Bafetimbi Gomis'in basksıyla topu Galatasaray kazandı. Gomis'in pasında topla buluşan Emre yerde, karar faul.

    8' Gol... Altay 0-1 Galatasaray (Kerem)

    5' Altay, önde basarak rakibini hataya zorlamaya çalışıyor.

    1' Maç başladı.

    Galatasaray, Süper Lig’in 34. haftasında bugün deplasmanda Altay ile karşı karşıya geliyor.

    Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 20.30'da başlayan maçı, hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports’tan canlı yayınlanıyor.

    İlk 11'ler

    Altay: Lis, Tolga, Thiam, Björkander, Kazımcan, Ceyhun Gülselam, Poko, Zeki, Thaciano, Martin Rodriguez, Ahmed Rayan

    Galatasaray: Muslera, Omar Elabdellaoui, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar, Berkan, Emre, Kerem, Babel, Gomis


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