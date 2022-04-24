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    Altay - Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Galatasaray Süper Lig'in 34. haftasında Altay'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda Domenec Torrent, İzmir deplasmanında 3 puan istiyor..
    • Haber Merkezi
    • 24.04.2022 - 19:18
    • Güncelleme : 24.04.2022 - 19:37
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    Altay - Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Galatasaray, Süper Lig’in 34. haftasında bugün deplasmanda Altay ile karşı karşıya gelecek.

    Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 20.30'da başlayacak maçı, hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports’tan canlı yayınlanacak.

    İlk 11'ler

    Altay: Lis, Tolga, Thiam, Björkander, Kazımcan, Ceyhun Gülselam, Poko, Zeki, Thaciano, Martin Rodriguez, Ahmed Rayan

    Galatasaray: Muslera, Omar Elabdellaoui, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar, Berkan, Emre, Kerem, Babel, Gomis


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