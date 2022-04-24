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Altay - Galatasaray maçının ilk 11'leri
Galatasaray Süper Lig'in 34. haftasında Altay'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda Domenec Torrent, İzmir deplasmanında 3 puan istiyor..
- Haber Merkezi
- 24.04.2022 - 19:18
- Güncelleme : 24.04.2022 - 19:37
Galatasaray, Süper Lig’in 34. haftasında bugün deplasmanda Altay ile karşı karşıya gelecek.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 20.30'da başlayacak maçı, hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports’tan canlı yayınlanacak.
İlk 11'ler
Altay: Lis, Tolga, Thiam, Björkander, Kazımcan, Ceyhun Gülselam, Poko, Zeki, Thaciano, Martin Rodriguez, Ahmed Rayan
Galatasaray: Muslera, Omar Elabdellaoui, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar, Berkan, Emre, Kerem, Babel, Gomis