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    Altay ile Altınordu TFF 1. Lig play-off finalinde

    TFF 1. Lig play-off yarı finalinde Altınordu, 1-0 aldığı ilk maçın rövanşında, deplasmanda Samsunspor ile 2-2 berabere kalarak finale yükseldi.
    • AA
    • 22.05.2021 - 23:08
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    Altay ile Altınordu TFF 1. Lig play-off finalinde

    TFF 1. Lig play-off yarı finalinde Samsunspor ile mücadele eden Altınordu, 1-0 aldığı ilk maçın rövanşında, deplasmanda 2-2 berabere kalarak adını finale yazdırdı.

    FİNAL MAÇI 26 MAYIS'TA

    Altay ile Altınordu, 26 Mayıs Çarşamba günü Süper Lig'e yükselmek için karşı karşı karşıya gelecek.

    Altay ile Altınordu TFF 1. Lig play-off finalinde #1

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