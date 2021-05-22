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- Altay ile Altınordu TFF 1. Lig play-off finalinde
Altay ile Altınordu TFF 1. Lig play-off finalinde
TFF 1. Lig play-off yarı finalinde Altınordu, 1-0 aldığı ilk maçın rövanşında, deplasmanda Samsunspor ile 2-2 berabere kalarak finale yükseldi.
- AA
- 22.05.2021 - 23:08
TFF 1. Lig play-off yarı finalinde Samsunspor ile mücadele eden Altınordu, 1-0 aldığı ilk maçın rövanşında, deplasmanda 2-2 berabere kalarak adını finale yazdırdı.
FİNAL MAÇI 26 MAYIS'TA
Altay ile Altınordu, 26 Mayıs Çarşamba günü Süper Lig'e yükselmek için karşı karşı karşıya gelecek.