Altay İzmir derbisini son dakikada aldı

Süper Lig'de 18 yıl aradan sonra oynanan İzmir derbisini Altay 90+3. dakikada Paixao'nun golüyle 2-1 kazandı.

Süper Lig'in 5. haftasında İzmir için tarihi günlerden biri yaşandı ve Altay ile Göztepe, İzmir derbisinde karşı karşıya geldi. Bornova Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 1-0 geriye düşen Altay 2-1 kazandı.

Göztepe, 26. dakikada Soner Aydoğdu'nun penaltı golüyle öne geçerken, Altay'ın beraberlik sayısını 71. dakikada Kappel kaydetti. 90+3. dakikada sahneye çıkan golcü oyuncu Paixao, Altay'a önemli 3 puanı getiren isim oldu. Öte yandan Altay'da Thaciano, 21. dakikada kullandığı penaltıda ağları sarsamadı.

ALTAY 9 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonucun ardından 2 maç sonra kazanan Altay puanını 9 yaparken, Göztepe 5 puanda kaldı.

Süper Lig'in 6. haftasında Altay deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak, Göztepe ise evinde Hatayspor'u konuk edecek.