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    Altay İzmir derbisini son dakikada aldı

    Süper Lig'de 18 yıl aradan sonra oynanan İzmir derbisini Altay 90+3. dakikada Paixao'nun golüyle 2-1 kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 18.09.2021 - 09:03
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    Altay İzmir derbisini son dakikada aldı

    Süper Lig'in 5. haftasında İzmir için tarihi günlerden biri yaşandı ve Altay ile Göztepe, İzmir derbisinde karşı karşıya geldi. Bornova Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 1-0 geriye düşen Altay 2-1 kazandı.

    Göztepe, 26. dakikada Soner Aydoğdu'nun penaltı golüyle öne geçerken, Altay'ın beraberlik sayısını 71. dakikada Kappel kaydetti. 90+3. dakikada sahneye çıkan golcü oyuncu Paixao, Altay'a önemli 3 puanı getiren isim oldu. Öte yandan Altay'da Thaciano, 21. dakikada kullandığı penaltıda ağları sarsamadı.

    Altay İzmir derbisini son dakikada aldı #1

    ALTAY 9 PUANA YÜKSELDİ

    Bu sonucun ardından 2 maç sonra kazanan Altay puanını 9 yaparken, Göztepe 5 puanda kaldı.

    Süper Lig'in 6. haftasında Altay deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak, Göztepe ise evinde Hatayspor'u konuk edecek.

    Altay İzmir derbisini son dakikada aldı #2

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