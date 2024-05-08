Altay kabus gibi bir sezon geçiriyor

1. Lig’in 29. haftasında Eyüpspor’a mağlup olarak küme düşmesi kesinleşen Altay, tarihinin en karanlık günlerini yaşamaya devam ediyor.
Ligde 9 maçlık mağlubiyet serisine imza atan İzmir ekibi, son galibiyetini ise Şubat 2024’te oynanan Giresunspor karşısında almıştı.
Siyah-beyazlılar o tarihten bu yana 3 puana hasret kalırken, kulüpte sular da durulmuyor.
Takımın puanı silindi
Geçtiğimiz günlerde eski yabancı futbolcularından Alhassan Adamu'nun Nijerya'daki kulübüne ödenmeyen yetiştiricilik bedeli yüzünden 6 puanı silindi.
Böylece İzmir ekibinin, FIFA tarafından da bu sezon toplam 9 puanı silinmiş oldu.
Borç, 600 milyon TL'yi aştı
600 milyon TL’yi aşkın borcu bulunan Altay’da oyuncular maaşlarını alamazken, kulüp personeline de aylardır ödeme yapılmadığı öğrenildi.
Siyah-beyazlı yönetimin nasıl bir yol çizeceği futbolseverler tarafından merak edilirken, gelecek hafta oynanacak son lig maçından sonra birçok oyuncunun kulüpten ayrılması bekleniyor.
Altay, 2021-2022 sezonunda Süper Lig’de mücadele etme fırsatı yakalamıştı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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