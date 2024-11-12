Altay, ligin en fazla gol yiyen iki ekibinden birisi

İHA

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta istediği sonuçları alamayan Altay, 11 hafta itibarıyla 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyete imza attı.

Bu sonuçlarla birlikte topladığı 5 puanla düşme hattındaki 17. basamakta yer alan siyah-beyazlılar, bir türlü toparlanmayı başaramadı.

Sadece ligin ikinci haftasında galibiyet alan İzmir ekibi, 2 aydır 3 puana hasret kaldı.

AFYONSPOR'UN ARDINDAN EN ÇOK GOL YİYEN İKİNCİ TAKIM

Şu ana kadar 6 golle ligin en az gol atan ekipleri arasında yer alan Altay’ın savunma hattında da işler yolunda gitmiyor.

Sadece 2 müsabakada kalesini gole kapatmayı başaran fakat kalan 9 mücadelede toplam 25 gol yiyen siyah-beyazlılar, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta kalesinde en fazla gol gören iki takımdan birisi oldu.

Bu alandaki en kötü takım konumunda ise 1 puanla son sırada yer alan Afyonspor (34) bulunuyor.

Öte yandan Teknik Direktör Gökhan Karaaslan ve ekibinin bu durum karşısında ne yapacağı ise merakla bekleniyor.