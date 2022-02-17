Altay maçı öncesi Beşiktaş'ta 5 eksik

Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçında sakatlanan Rıdvan Yılmaz ve Cyle Larin sahalardan bir süre uzak kalacak. Antrenmanda sakatlanan Miralem Pjanic de Altay maçının kadrosunda yer almayacak.

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, evinde Altay ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz ve Cyle Larin, Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Adana Demirspor maçında sakatlanmıştı.



İki futbolcu da Altay maçı kadrosunda yer almayacak.



Tedavisi süren Rosier de maçta yok. Sakatlığını atlatan Josef de Souza, karşılaşmada forma giyebilecek.

PJANIC DE SAKATLANDI

Ayrıca kart cezalısı olan Michy Batshuayi de Altay karşısında takımını yalnız bırakacak.

Antrenmanda sakatlanan ve alt baldır arka adelsinde gerilme ve kanama tespit edilen Miralem Pjanic de Altay karşısında görev yapamayacak.



Beşiktaş, İzmir ekibiyle cumartesi günü karşılaşacak.