Altay, Mert Nobre'yi göreve getirdi

Süper Lig’de düşme hattına giren Altay, teknik direktör Mustafa Denizli ile yollarını ayırarak, yerine yardımcısı Mert Nobre'yi getirdi.

Mustafa Denizli’nin yardımcı antrenörlüğünü üstlenen Nobre ile sezon sonuna kadar anlaşma yapıldığı öğrenildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbol takımımız Süper Lig’in geri kalan bölümündeki çalışmalarını, ligi ve sezon başından bu yana oyuncularımızı en iyi tanıyan teknik direktör Mert Nobre yönetiminde sürdürecektir” ifadelerine yer verildi.

ÇAĞDAŞ ATAN VE YALÇIN KOŞUKAVAK OLMADI

Mustafa Denizli ile vedalaştıktan sonra teknik direktörlük görevi için görüştüğü Çağdaş Atan ve Yalçın Koşukavak’la anlaşma sağlayamayan siyah-beyazlıların son kararı Mert Nobre oldu.

NOBRE'NİN İLK SINAVI ALANYA'YA KARŞI

Siyah-beyazlı takımı yakından tanıyan Teknik Direktör Mert Nobre, yarın iç sahada oynanacak Alanyaspor maçında ilk sınavına çıkacak. Geçen sezon Mustafa Denizli ile birlikte göreve başlayan Brezilya asıllı teknik adam, daha önce Akhisarspor ve Hatayspor’da yardımcı antrenörlük, Gençlerbirliği’nde ise teknik direktörlük yapmıştı.