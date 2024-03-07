Altay olağanüstü genel kurula gidiyor

AA & Ensonhaber
25 haftası geride kalan 1. Lig'de topladığı 15 puanla küme düşme hattında yer alan Altay'da yeni bir karar alındı.
Kötü günler geçiren siyah-beyazlılar, olağanüstü genel kurula gidiyor.
Kulüpten yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 23 Ocak tarihli kararı gereğince olağanüstü genel kurul kararı alındığı belirtildi.
Önümüzdeki haftalarda yapılacak
Genel kurulun 22 Mart Cuma günü Atatürk Stadı'ndaki Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneğinde gerçekleştirileceği, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ise 29 Mart Cuma günü yapılacağı bildirildi.
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