Altay, Ruud Boffin'i istiyor

Altay, Antalyaspor'dan Ruud Boffin'e kanca atarken, geçen sezon kiralık oynayan Harun Alpsoy'un da bonservisini alacak.

Süper Lig'e yükselen Altay, dış transferde yıldız avını sürdürüyor. Başkan Özgür Ekmekçioğlu yönetiminde Süper Lig'de de söz sahibi olmak isteyen İzmir ekibi, dış transferde Güney seferini başlattı.

1 numaralı mevkiye mutlak bir transfer yapacak olan siyah-beyazlı yönetim, Antalyaspor'un file bekçisi Ruud Boffin'e talip oldu.

Kırmızı-beyazlı ekiple sözleşmesi süren yıldız eldiven için devreye giren Altaylı kurmaylar, transferi en kısa sürede bitirmek istiyor. 33 yaşındaki file bekçisine menajeri kanalıyla ulaşan siyah-beyazlılar, ilk temaslardan olumlu sonuç aldı.





ANTALYASPOR BÜYÜK KRİZDE

Kariyerine İzmir'de devam etmeye sıcak bakan Boffin'in, maddi kriz yaşayan kulübünden alacaklarına karşılık serbest kalabileceği iddia edildi.

Boffin'in yanı sıra Altay, Antalyaspor'dan kiraladıkları orta saha oyuncusu Harun Alpsoy'un da bonservisini almak istiyor.

İsviçre doğumlu olan ve Zürich altyapısından yetiştikten sonra Grasshoppers'ta da forma giyen 24 yaşındaki Harun, bu sezon İzmir'de 9 maçta forma giydi.

Deneyimli teknik direktör Mustafa Denizli'nin, Harun ile ilgili olumlu bir rapor verdiği henüz çok genç olması nedeniyle yönetime bonservisinin alınması yönünde görüş bildirdiği öğrenildi.

SÜPER LİG'DE 224 MAÇ

Belçikalı file bekçisi, Spor Toto Süper Lig'de Eskişehir ve Antalya formalarıyla tam 224 maça çıktı.

Bu maçlarda 329 gol yiyen Boffin, kalesini 58 karşılaşmada ise gole kapattı. Boffin, Eskişehir ile 1. Lig'de 32 maça çıkarken, Göztepe'ye karşı 2016-2017 sezonunda Play-Off Finali'ni kaybetmişti.

DOKUZ YILDIR TÜRKİYE'DE

Ruud Boffin, Belçika'da Genk, Hollanda'da PSV Eindhoven, Venlo ve Maastricht, İngiltere'de West Ham'da iki sezon forma giydikten sonra 2012'de Eskişehir'e transfer oldu. 5 sezon Es-Es kalesini koruyan Boffin, son 4 yılını ise Antalya'da geçirdi.