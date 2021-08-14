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    Altay, sahasında Kayseri'ye 3 gol attı

    Süper Lig'in ilk haftasında İzmir temsilcisi Altay, sahasında ağırladığı Kayserispor'u 3-0 yenerek lige iyi bir başlangıç yaptı.
    • AA
    • 14.08.2021 - 23:59
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    Altay, sahasında Kayseri'ye 3 gol attı

    Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ilk haftasında Altay ile Yukatel Kayserispor, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşılaştı.

    AÇILIŞI BAMBA YAPTI

    Karşılaşmanın 8. dakikasında Altay öne geçti. İbrahim Akdağ'ın kale önündeki kaleci Doğan'a aktardığı topa baskı yapan Pinares, meşin yuvarlağı kaptıktan sonra topu Bamba'ya aktardı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

    10. dakikada hızlı gelişen Altay atağında sol kanattan Rodrigues'in verdiği pasla ceza sahası içinde Pinares'in aktardığı topu Bamba filelere gönderdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen Suat Arslanboğa pozisyon başlangıcında Bamba'nın Kolovetsios'a yaptığı faul gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

    Altay, sahasında Kayseri ye 3 gol attı #1

    24.dakikada Rodrigues'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Murat'ın kaleye göndermek istediği top direkten döndü. Araya giren savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında Cebrail'in sağ kanattan kaleye doğru gönderdiği topa iyi yükselen Bamba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

    Altay, 45+1. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta ceza sahası içinde Cebrail'in yaptığı ortada kale önünde kaleye ters durumdaki Bamba, topukla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

    Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Altay 2-0 önde tamamladı.

    Altay, sahasında Kayseri ye 3 gol attı #2

    İKİNCİ YARI

    Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ilk haftasında Altay, Yukatel Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.

    50. dakikada Rodriguez'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde müsait durumdaki Kappel'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

    Altay, sahasında Kayseri ye 3 gol attı #3

    84. dakikada Attamah'ın ceza sahası dışından attığı sert şutta kaleci Lis, topu kornere uzaklaştırdı.

    86. dakikada Altay farkı 3'e çıkardı. Sağ çapraz pozisyonda Cebrail'in attığı şut kaleci Doğan'ın da müdahalesiyle direkten dönüp penaltı noktası yakınındaki Thaciano'nun önüne geldi. Bu oyuncunun şutunda top filelere gitti: 3-0.

    Karşılaşma Altay'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

    Altay, sahasında Kayseri ye 3 gol attı #4

    Altay: 3 - Yukatel Kayserispor: 0

    Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

    Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Ali Tuna

    Altay: Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Naderi, Kappel (Dk. 87 Erhan Çelenk), Poko (Dk. 87 Zeki Yıldırım), Thiam, Rodriguez, Pinares (Dk. 68 Thaciano), Bamba

    Yukatel Kayserispor: Doğan Alemdar, Onur Bulut (Dk. 46 Attamah), Kolovetsios, Hosseini, Carole, Kvrzic, Avramovski (Dk. 46 Mane), İbrahim Akdağ, Cardoso, Emrah Başsan (Dk. 74 Ramazan Civelek), Mustafa Pektemek (Dk. 74 Gökhan Sazdağı)

    Goller: Dk. 8 ve 45+1 Bamba, Dk. 86 Thaciano (Altay)

    Sarı kart: Dk. 45+2 Uğur Demirok (Yedek kulübesinde) (Yukatel Kayserispor)

    Altay, sahasında Kayseri ye 3 gol attı #5

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