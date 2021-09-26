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    Altay'dan Süper Lig'de en iyi ikinci sezon başlangıcı

    Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yenen Altay, bu kulvardaki 42. sezonunda en iyi ikinci başlangıcını yaptı.
    • AA
    • 26.09.2021 - 04:44
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    Altay'dan Süper Lig'de en iyi ikinci sezon başlangıcı

    Bu sezon Göztepe maçında olduğu gibi 1-0 geriye düştüğü müsabakada Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Altay, üst üste 3. galibiyetini alıp, puanını 15'e çıkardı.

    18 YIL SONRA YENİDEN SÜPER LİG

    18 yıl aradan sonra döndüğü Süper Lig'de 42. sezonunu geçiren Altay, 7. haftalar itibarıyla en iyi ikinci başlangıcını gerçekleştirdi. Bu sezon 7 maçta 5 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayan İzmir temsilcisi, 14 gol atıp kalesinde 9 gol gördü.

    Altay dan Süper Lig de en iyi ikinci sezon başlangıcı #1

    60 YIL ÖNCEKİ PERFORMANSI YAKALADILAR

    Siyah-beyazlı ekip, 7. maçlar itibarıyla 1961-1962 sezonundaki performansına yaklaştı. Maçların düzenli oynanmadığı o sezon Altay, ilk 7 müsabakasında 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi almıştı.

    Altay dan Süper Lig de en iyi ikinci sezon başlangıcı #2

    40 YIL ÖNCEKİ GOL SAYISI

    1981-1982 sezonundaki gibi ilk 7 müsabakada 14 gole ulaşan Altay, 7. maçlar itibarıyla bu yıl da aynı skor sayısını yakaladı

    Altay dan Süper Lig de en iyi ikinci sezon başlangıcı #3

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