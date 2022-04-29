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    Altay Süper Lig'e veda etti

    Altay Süper Lig'e veda etti

    Süper Lig'in 35. haftasında Giresunspor'un Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etmesiyle İzmir ekiplerinden Altay, lige veda etti.
    • 29.04.2022 - 22:53
    • Güncelleme : 29.04.2022 - 23:31
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    Süper Lig'de 35. hafta maçında Giresunspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Giresunspor oldu.

    Bu galibiyetin ardından Giresunspor, Süper Lig'de kalmayı garantiledi.

    Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Umut Nayir ve 49. dakikada Serginho kaydetti.

    Bu galibiyetin ardından Karadeniz ekibi Giresunspor puanını 43 yaptı ve Süper Lig'e yeniden çıktığı sezonda küme düşmekten kurtuldu. Adana Demirspor ise 52 puanda kaldı.

    Süper Lig'de gelecek hafta Giresunspor, Altay'a konuk olacak. Adana Demirspor, Alanyaspor'u ağırlayacak.

    Altay Süper Lig e veda etti #1

    Altay'ın ligde kalma şansı kalmadı

    Giresunspor'un ligde kalması garantilenince Altay'ın Süper Lig'de kalma şansı kalmadı.

    Altay Süper Lig e veda etti #2

    Yeni statları da şans getirmedi

    Süper Lig'den düşen iki İzmir ekibi Altay ve Göztepe için devlet yardımıyla yeni statlar yapılmıştı.

    Altay Süper Lig e veda etti #3

    Altay Süper Lig e veda etti #4


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