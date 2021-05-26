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    Altay taraftarlarının Süper Lig sevinci

    Altay taraftarlarının Süper Lig sevinci

    Süler Lig'e yükselen Altay'da taraftarlar, sokaklarda sevinç gösterilerinde bulundu
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2021 - 23:05
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    Spor Toto 1. Lig play-off final maçında Altınordu'yu 1-0 yenerek Süper Lig'e yükselen Altay, kupasını aldı.

    Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan play-off final maçının ardından kupa töreni düzenlendi.

    KUPAYI ALTAY KAPTANI ALDI

    Törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Akın, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu katıldı.

    Altay taraftarlarının Süper Lig sevinci #1

    Kupayı, Bakan Kasapoğlu ile Başkan Bozgeyik, Altay kaptanı İbrahim Öztürk'e verdi.

    Siyah-beyazlı futbolcular, daha sonra takım halinde kupayı kaldırarak büyük sevinç yaşadı. Futbolcular, kupa töreninin ardından kupayla tribündeki taraftarlarını selamladı ve sevincini paylaştı.

    Altay taraftarlarının Süper Lig sevinci #2

    TARAFTARLARDAN SEVİNÇ GÖSTERİSİ

    Takımlarının 18 yıl sonra Süper Lig'e yükselmesiyle Altay taraftarları, sokaklarda sevinç gösterileri yaptı.

    Altay taraftarının Süper Lig sevinci-Video

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