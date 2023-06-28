Altay, teknik direktör Tuna Üzümcü ile yola devam edecek 1. Lig'de mücadele eden İzmir temsilcisi Altay geçtiğimiz, sezon takımın başında görev yapan teknik direktör Tuna Üzümcü ile tekrar anlaştı.

AA

1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Ayhan Tuna Üzümcü ile yola devam edecek.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Üzümcü'nün Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde kulüp başkanı Ayhan Dündar'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende yeni sözleşme imzaladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayhan Dündar, ülke futboluna sadece genç futbolcu değil, genç teknik direktör kazandırdıkları bir sezonun geride kaldığını aktardı.

"Gelecek sezon için plan programlarımızı belirliyoruz"

Yönetim kurulu olarak Üzümcü'ye ve ekibine güvendiklerini belirten Dündar, şu ifadeleri kullandı:

Gelecek sezon için plan programlarımızı belirliyoruz. Bu konuda da tüm camiamızı müsterih olmaya davet ediyorum. Teknik direktörümüz Tuna hocamıza ve ekibine başarılar diliyorum.

"Altay'ı temsil etmekten gurur duyacağım"

Teknik direktör Üzümcü ise şunları kaydetti: