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    Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli gözyaşlarını tutamadı

    Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli gözyaşlarını tutamadı

    Süper Lig'e çıkan son takım Altay'ın hocası Mustafa Denizli, sevinç gözyaşlarına boğuldu.
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2021 - 22:47
    • Güncelleme : 26.05.2021 - 23:02
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    Süper Lig'e yükselme mücadelesinde iki İzmir ekibi Altınordu ile Altay karşı karşıya geldi.

    Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı 89. dakikada Max Paixao'nun golüyle kazanan Altay, 18 yıl sonra Süper Lig'e çıktı.

    MUSTAFA DENİZLİ'NİN SEVİNÇ GÖZYAŞLARI

    Karşılaşma sonrası futbolcuları tarafından omuzlarda taşınan teknik direktör Mustafa Denizli, duygu dolu anlar yaşadı.

    Altay teknik direktörü Mustafa Denizli gözyaşlarını tutamadı-Video

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