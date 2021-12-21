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    Altay - Trabzonspor - CANLI SKOR

    Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, Altay'a konuk oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2021 - 19:52
    • Güncelleme : 21.12.2021 - 20:15
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    12' Hamsik sağ kanattan ortaladı, arka direkte Cornelius sol ayağının üstüyle gelişine vurdu fakat top yandan auta çıktı.

    5' Savunmadan seken topu ceza sahası dışı sol çaprazında önünde bulan Hamsik sağ ayağıyla sert vurdu, top kaleci Lis'te kaldı.

    1' Maç başladı.

    Süper Lig'in 18. haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda Altay'a konuk oluyor.

    Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 20.00'de başladı. Hakem Ali Şansalan'ın yönettiği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlıyor.

    İLK 11'LER

    Altay: Lis, Cebrail, Zeki, Murat, Naderi, Poko, Pinares, Rodriguez, Kappel, Thiam, Bamba

    Trabzonspor: Uğurcan, Edgar, Peres, Denswil, Trondsen, Siopis, Berat, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Cornelius, Djaniny

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