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    Altay - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Lider Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında Altay deplasmanına gidiyor. Peki, Altay - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2021 - 14:23
    • Güncelleme : 21.12.2021 - 14:39
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    Altay - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Süper Lig'de liderlik ve şampiyonluk yarışı hız kesmeden, 18 hafta maçlarıyla devam ediyor.

    Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe için işler yolunda gitmezken, Trabzonspor ise kazanmaya devam ediyor.

    Liderlik koltuğuna oturan ve puan farkını gittikçe artıran Trabzonspor, Altay deplasmanına gidiyor.

    Maçı kaçırmak istemeyen futbolseverler ise karşılaşmaların zaman ve saat bilgisini araştırıyor.

    Peki, Altay - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

    ALTAY - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak Altay - Trabzonspor maçını Ali Şansalan yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak olan maç, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

    Altay - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

    MUHTEMEL 11'LER

    Altay: Lis, Cebrail, Björkander, Murat, Naderi, Zeki, Poko, Kappel, Pinares, Rodriguez, Rayan

    Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Vitor Hugo, Denswil, Dorukhan (Berat), Hamsik, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Djaniny, Cornelius

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