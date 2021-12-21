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    Altay - Trabzonspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, Altay'a konuk oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2021 - 19:04
    • Güncelleme : 21.12.2021 - 19:52
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    Altay - Trabzonspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 18. haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda Altay'a konuk olacak.

    Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.

    İLK 11'LER

    Altay: Lis, Cebrail, Zeki, Murat, Naderi, Poko, Pinares, Rodriguez, Kappel, Thiam, Bamba

    Trabzonspor: Uğurcan, Edgar, Peres, Denswil, Trondsen, Siopis, Berat, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Cornelius, Djaniny

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