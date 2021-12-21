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Altay - Trabzonspor maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, Altay'a konuk oluyor.
- Haber Merkezi
- 21.12.2021 - 19:04
- Güncelleme : 21.12.2021 - 19:52
Süper Lig'in 18. haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda Altay'a konuk olacak.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.
İLK 11'LER
Altay: Lis, Cebrail, Zeki, Murat, Naderi, Poko, Pinares, Rodriguez, Kappel, Thiam, Bamba
Trabzonspor: Uğurcan, Edgar, Peres, Denswil, Trondsen, Siopis, Berat, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Cornelius, Djaniny