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    Altay-Trabzonspor maçının muhtemel 11'i

    Süper Lig'in 18.. haftasında Trabzonspor, Altay'a konuk oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2021 - 08:30
    • Güncelleme : 21.12.2021 - 09:14
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    Altay-Trabzonspor maçının muhtemel 11'i

    Süper Lig'in 18. haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda Altay'a konuk olacak.

    Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Ligde 17 hafta sonunda 13 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle 42 puanla liderlik koltuğunda oturan ve en yakın rakibi Konyaspor'un 9 puan önünde yer alan bordo-mavililer, zorlu deplasmandan kayıpsız dönerek şampiyonluk yolunda yakaladığı avantajı sürdürmek istiyor.

    Altay'da Trabzonspor maçı öncesinde İbrahim Öztürk, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada yer alamayacak.

    Trabzonspor'da karşılaşma öncesi Anthony Nwakame'nin sakatlığı bulunuyor.

    MUHTEMEL 11'LER

    Altay: Lis, Cebrail, Murat, Thiam, Naderi, Ceyhun, Poko, Pinares, Kappel, Rodriguez, Bamba

    Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Dorukhan, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Cornelius

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