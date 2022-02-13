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Altay'a 250 bin TL para cezası verildi

Altay'a 250 bin TL para cezası verildi

Altay, 1 ay önce yollarını ayırdığı Teknik Direktör Mustafa Denizli ile fesih yoluna gidilemediği ve TFF'ye teknik sorumlu bildiremediği için PFDK tarafından 250 bin TL para cezası ile cezalandırıldı.