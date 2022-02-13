Euro
15.33
-0.84%
Dolar
13.50
-0.09%
Altın
808.16
1.80%
Borsa
2051
0.61%
Bitcoin
580.565
0.93%
BTXN Coin
37.40
-1.24%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Bulutlu 8 C

    Altay'a 250 bin TL para cezası verildi

    Altay, 1 ay önce yollarını ayırdığı Teknik Direktör Mustafa Denizli ile fesih yoluna gidilemediği ve TFF'ye teknik sorumlu bildiremediği için PFDK tarafından 250 bin TL para cezası ile cezalandırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 13.02.2022 - 13:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Altay'a 250 bin TL para cezası verildi

    Altay, 13 Ocak tarihinde Teknik Direktör Mustafa Denizli ile yollarını ayırdığını açıklamıştı.

    Denizli de yazılı bir açıklama yaparak, siyah-beyazlı kulübe veda etmişti. Ancak 72 yaşındaki teknik adam, vedasının ardından kızının rahatsızlığı sebebiyle İstanbul’a dönmek durumunda kalarak sözleşmesini resmi olarak feshedemedi.

    Söz konusu tarihten sonra teknik direktörlük görevi için önce Mustafa Denizli’nin yardımcılığını yapan Mert Nobre, daha sonra da Serkan Özbalta göreve getirildi.

    Sözleşmenin feshedilmemesi nedeniyle Özbalta, teknik sorumlu kontenjanı boşalmadığı için maçlara ‘Profesyonel Takım Antrenörü’ unvanıyla çıktı.

    Altay a 250 bin TL para cezası verildi #1

    TFF CEZA KESTİ

    Bu duruma Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK) kayıtsız kalamadı. Geçtiğimiz perşembe günü karar alan PFDK, Altay Spor Kulübü’ne 250 bin TL para cezası kesti.

    Öte yandan, Mustafa Denizli’nin önümüzdeki günlerde İzmir’e gelerek Altay ile resmen yollarını ayırması bekleniyor.

    Altay a 250 bin TL para cezası verildi #2


    Görüş Bildir