Altay'da 2 ayrılık daha

İzmir temsilcisinde kontratı biten kaleci Cihan ve Cebrail'in ardından orta saha oyuncuları Ceyhun ve Zeki'nin de takıma veda hazırlığında olduğu öğrenildi.

Süper Lig macerası kısa süren ve bir yılın ardından 1. Lig'e düşen Altay'da yaprak dökümü devam ediyor.



Siyah-beyazlı ekipte, kulübe ihtar çekerek sözleşmelerini fesheden yabancı yıldızlardan sonra sözleşmesi sona eren yerli oyuncular da takımdan birer birer ayrılıyor.



İzmir temsilcisinde yeni yönetimin sözleşme yenileme teklifini kabul etmeyen kaleci Cihan ve Cebrail Karayel'in ardından orta sahada oynayan Zeki ve Ceyhun da veda etmeye hazırlanıyor.

Transferin gözdeleri

Transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayacak olan siyah-beyazlı ekipte kalmayı düşünmeyen Zeki ve Ceyhun'un, Süper Lig ve 1. Lig'den talipleri olduğu öğrenildi. Planları arasında İzmir olmayan Zeki'ye 1. Lig'de Eyüpspor ve Keçiörengücü'nün yakın ilgisi bulunurken, Ceyhun'a ise Süper Lig'in yeni ekipleri Ankaragücü ve Ümraniyespor teklif yaptı.

Siyah-beyazlılar bu iki oyuncunun yanı sıra sözleşmeleri biten Deniz Kadah, Özgür, Tolga, İbrahim Öztürk, Kappel, Poko, Thiam ve kaleci Ozan ile temaslarını sürdürüyor