Altay'da Deniz Kadah sezonu kapattı

Süper Lig’de kalan 8 haftada kümede kalma mücadelesi verecek Altay’da forvet Deniz Kadah’tan kötü haber geldi.

Süper Lig ekiplerinden Altay’da geçen hafta antrenmanda sakatlanan 36 yaşındaki forvet Deniz Kadah’ın sol diz bağlarında yırtık tespit edildiği öğrenildi. Deniz’in en az 4 hafta takımdan ayrı kalacağı belirtilirken, tecrübeli santrforun büyük ihtimalle sezonu kapattığı ifade edildi.

BAMBA İDMANDA YER ALDI

Öte yandan geçen hafta ödeme yapılmaması nedeniyle bazı antrenmanlara katılmadığı iddia edilen ve Sivas deplasmanına götürülmeyen golcü Bamba, dünkü idmanda yer aldı.

Sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan ön libero Aka da çalışmalara başladı. Siyah-beyazlılarda stoper Björkander ve sol bek Naderi takımdan ayrı çalışıyor. Kappel ise Surinam Milli Takımı’na katıldı.