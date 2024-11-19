Altay’da devir işlemleri için anlaşma sağlandı

İHA

İzmir’in köklü kulüplerinden Altay, şirketleşme kararı aldıktan birçok yatırımcı ile görüştü.

Bu süreçte son olarak iş insanı Vahdettin Heyal ile masaya oturan siyah-beyazlı kulüp, devir işlemleri için el sıkıştı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Kulüp binasında toplanan camianın önemli isimleri hazırlanan protokolü İstanbul'daki Heyal'a gönderdi ve taraflar arasında anlaşma sağlandı.

Aylar önce Altaylılar tarafından kurulan Büyük Altay 1914 Futbol ve Spor Yatırımları Anonim Şirketi, önümüzdeki günlerde Vahdettin Heyal tarafına devredilecek.

Daha sonra ise siyah-beyazlı kulüp ve şirket arasında devir sözleşmesi imzalanacak.

Bu işlemler tamamlandıktan sonra devir sözleşmesi Türkiye Futbol Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın onayına sunulacak.

KOLAYLIK BEKLENİYOR

Futbol şube devir işlemlerinin yeni bir sezon başlamadan önce yapılması gerektiği ifade edilirken federasyon ve bakanlığın şirketleşmeye teşvik etme amacıyla bu konuda kulüplere kolaylık sağlayabileceği bildirildi.

Bir pürüz çıkmaması durumunda ise siyah-beyazlıların yeni patronu Vahdettin Heyal olacak. Eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Çoker de yaşanan bu durumla alakalı sosyal medya hesabından açıklama yaparak, şunları dedi:

Yatırımcımız ile protokol hazırlandı ve mutabık kalındı. Bundan sonra yasal işlemler sürecek ve süreç hakkında bilgilendirmeler yatırımcımız ve kulüp tarafından ortak yapılacaktır.

"ZORLU BİR SÜRECE GİRMİŞ DURUMDAYIZ"

Altay'da futbol şubenin yeni patronu olmaya hazırlanan iş insanı Vahdettin Heyal, sosyal medya hesabından şunları söyledi: