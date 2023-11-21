Altay'da Djilali Bahloul dönemi sona erdi

İHA

1. Lig'de üst üste yaşadığı mağlubiyetler sonrası Altay'da Teknik Direktör Bahloul ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Teknik direktörümüz Djilali Bahloul, Yönetim Kurulu Başkanımız Murat Pervane ile yapmış olduğu toplantı sonrasında istifası sunmuş ve başkanımız tarafından istifası kabul edilmiştir. Başkanımız Murat Pervane, teknik direktör Djilali Bahloul ve ekibine kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür ederek, kariyeri boyunca başarılı olmalarını temenni etti.