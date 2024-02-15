Altay'da Erdem Özcan formasına kavuştu Altay'ın genç futbolcusu Erdem Özcan, uzun süren sakatlığının ardından Erzurumspor FK maçıyla sahalara döndü.

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1. Lig ekiplerinden Altay'da genç sağ kanat oyuncusu Erdem Özcan, geçen hafta iç sahada 0-0 sona eren Erzurumspor FK karşılaşmasıyla birlikte uzun süre sonra formasına kavuşmanın heyecanını yaşadı.

Nazilli Belediyespor altyapısında yetişip 2021'de Altay'la profesyonel sözleşme imzalayan 21 yaşındaki futbolcu bu sezon ilk defa resmi bir maçta forma şansı buldu.

Sezon başında döndü

Süper Lig'de 2021-22'de son 3 müsabakada görev yapıp, geçen sezon 1. Lig'de ilk yarıda 7 karşılaşmada oynadıktan sonra ikinci devrede Nazilli Belediyespor'a kiralanan Erdem, sezon başında yuvaya döndü.

En son 22 Ekim 2022'de İzmir'de 1-1 biten Erzurumspor maçında oynayan genç krampon, yine Erzurum ekibi karşısında 68. dakikada oyuna girerek 477 gün sonra formasına kavuştu.