Altay'da Eren Erdoğan harekatı 1'inci Lig'de deplasmanda Kocaelispor'a 3-2 yenildikten sonra pazar günü evinde oynayacağı Göztepe derbisine odaklanan Altay'da yönetim, sözleşme uzatmaması nedeniyle kadro dışı kalan Eren Erdoğan'la yeniden temaslara başladı.

DHA

Siyah-beyazlı kurmaylar, ilk görüşmede anlaşma sağlayamadığı genç futbolcu Eren Erdoğan ile el sıkışmaya yakın.

Kulüp ve oyuncu arasında ufak pürüzler kaldığı öğrenilirken, Eren'in affedilmesi halinde Göztepe karşısında forma giymesi bekleniyor.

Transfer yasağı var

Geçen sezon takımda yer alan Eric Björkander, Mohammad Naderi ve Kutay Yokuşlu ile yollarını ayıran Altay, transfer yasağı nedeniyle kadrosunu takviye edemedi. İzmir ekibinin önemli isimlerinden biri olan Eren'in takıma dönmesi halinde teknik heyetin eli güçlenecek.

Altay'ın altyapısından yetişen 22 yaşındaki sol kanat oyuncusuna geçen sezon sonunda Hatayspor, geçtiğimiz günlerde ise Iğdır FK talip olmuş, yönetim gelen teklifleri düşük bularak geri çevirmişti. Eren affedilirse bu sezon 10 numaralı formayı giyecek.