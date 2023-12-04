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Altay'da kötü gidişat devam ediyor

Altay'da kötü gidişat devam ediyor 1. Lig ekiplerinden Altay, bu sezon 3 farklı teknik adamla çalışmasına rağmen istediği sonuçları alamadı. Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Serkan Afacan da ilk iki maçında puanla tanışamadı.