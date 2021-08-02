Altay'da Mossoro sözleşmesini feshetti

Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli tarafından yeni sezon öncesi kadro dışı bırakılan Mossoro, siyah-beyazlı kulüple 1 yıl daha süren sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Süper Lig 'e yükselen Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli tarafından yeni sezon öncesi kadro dışı bırakılan Brezilyalı Marcio Mossoro, siyah-beyazlı kulüple 1 yıl daha süren sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Geçen sezon devre arasında Göztepe 'den transfer edilen 38 yaşındaki 10 numara, İzmir ekibiyle 1. Lig'de play-offtan Süper Lig'e çıkma sevinci yaşamıştı.

BAŞKA TAKIMLA ANLAŞIRSA 450 BİN EURO ÖDENMEYECEK

Teknik patron Denizli'nin kadrosunda düşünmediği Sambacı, geçen sezondan kalan alacağının ödenmemesi üzerine mukavelesini sonlandırdı.

Tecrübeli futbolcu başka bir kulüple anlaşırsa Altay, yeni sezon için ödeme yapmak zorunda kalmayacak. Ancak yaşı ilerleyen Mossoro bir kulübe imza atmazsa, siyah-beyazlılar davalık olacağı oyuncuya yıllık ücreti olan 450 bin euroyu ödemek zorunda kalacak.

FIFA kanalıyla serbest kalan Marcio Mossoro, geçen sezon Altay formasıyla 16 maçta görev alıp, 3 asist yapmıştı. Altay'da kadro dışı kalan stoper Lokman da kontratını tek taraflı feshedip Bandırmaspor'a transfer olmuştu.