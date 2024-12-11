Altay’da oynayan Ceyhun Gülselam ameliyat edildi

İHA

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, 14. haftada oynanan İnegölspor karşılaşmasında ön çapraz bağları kopan Ceyhun Gülselam'ın ameliyat olduğunu duyurdu.

Konuyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

30.11.2024 tarihinde oynanan Altay-İnegölspor müsabakasında talihsiz bir sakatlık yaşayan futbolcumuz Ceyhun Gülselam başarılı operasyon geçirdi. Ceyhun Gülselam’a geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor ve en kısa sürede yeşil sahalara dönmesini bekliyoruz.

10 MAÇTA 2 GOL ATTI

36 yaşındaki futbolcu, bu sezon forma giydiği 10 maçta 2 gol kaydetti.