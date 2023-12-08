Altay’da Serkan Afacan dönemi sona erdi

1. Lig'de zor günler geçiren ve son sırada yer alan Altay'da bir veda gerçekleşti.
Siyah-beyazlılar, teknik direktör Serkan Afacan ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada şöyle denildi:
Teknik direktörümüz Serkan Afacan ile yaptığımız görüşme sonrasında iyi niyet ve fikir birliği çerçevesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Serkan Afacan ve ekibine hizmetleri için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz.
3 maçını da kaybetti
Sezona Ayhan Tuna Üzümcü ile başlayan Altay’da teknik direktörlük görevine daha sonra Djilali Bahloul getirilmişti.
Bahloul'un 20 Kasım’da görevinden ayrılmasının ardından 13. haftada takım Serkan Afacan’a emanet edildi.
Afacan yönetimindeki Altay, ligdeki 2 karşılaşmayı da kaybettikten sonra Türkiye Kupası 4. turunda Kırklarelispor’a yenilerek kupaya veda etmişti.
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