Altay’da Serkan Afacan dönemi sona erdi

AA & Ensonhaber

1. Lig'de zor günler geçiren ve son sırada yer alan Altay'da bir veda gerçekleşti.

Siyah-beyazlılar, teknik direktör Serkan Afacan ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Teknik direktörümüz Serkan Afacan ile yaptığımız görüşme sonrasında iyi niyet ve fikir birliği çerçevesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Serkan Afacan ve ekibine hizmetleri için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz.