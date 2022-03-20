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    Altay'da Serkan Özbalta istifa etti

    Altay Teknik Direktörü Serkan Özbalta, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 20.03.2022 - 16:16
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    Altay'da Serkan Özbalta istifa etti

    Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren ve bugün Demir Grup Sivasspor'a 2-1 kaybeden Altay'da teknik direktör Serkan Özbalta, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

    "İSTİFAMI SUNACAĞIM"

    Sivasspor maçı sonrası açıklama yapan Serkan Özbalta "İki ayımı dolu dolu geçirdim. Gecem gündüzüm bambaşka bir seyre döndü. Çok büyük fedakarlık yaptık oyuncularla birlikte. Altay yönetimine istifamızı sunacağız, onlar gerekli değerlendirmeleri yaparlar. Zihnimiz çok fazla yoruldu. Takıma da zarar vermek istemiyorum. Dediğim gibi istifamı sunacağım, kararı yönetim verecek." ifadelerini kullandı.

    Altay'ın başında 7 Süper Lig maçına çıkan Serkan Özbalta, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

    Altay da Serkan Özbalta istifa etti #1


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