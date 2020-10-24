Altay'da sporcular dahil 34 kişi koronavirüse yakalandı

Altay Kulübü'nde aralarında teknik direktör, sağlık çalışanı ve malzemecilerin de olduğu 34 kişinin koornavirüs testleri pozitif çıktı

TFF 1. Lig'de yarın oynanması gereken Altay-Giresunspor karşılaşması ev sahibi ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

9 FUTBOLCUDA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLMİŞTİ

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, hafta içinde oynanan Altınordu maçı öncesinde 9 futbolcunun testlerinin pozitif çıktığı hatırlatıldı.

24 OYUNCUNUN TESTİ POZİTİF

Giresunspor maçı öncesinde yapılan testlerle bu sayının arttığını belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gelinen noktada A Takım listemizde bulunan toplam 20 oyuncumuzun ve buna ek olarak genç oyuncu listesinde yer alan 4 futbolcumuzun koronavirüs testleri pozitif olup, toplamda 24 oyuncumuz için TFF ve Sağlık Bakanlığı'nın ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreçleri devam etmektedir."

TOPLAMDA 34 VAKA

Futbolcuların dışında teknik direktör Yücel İldiz, 3 profesyonel takım antrenörü, akreditasyon sorumlusu, 2 sağlık çalışanı, 2 malzemeci, saha bakım görevlisiyle birlikte toplam 34 pozitif vakanın bulunduğu belirtildi.

TFF talimatları doğrultusunda yarın oynanaması gereken Giresunspor karşılaşmasının ertelendiği bildirildi.