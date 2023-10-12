Altay'da teknik direktörlüğe Djilali Bahloul getirildi Altay’ın yeni teknik direktörü Cezayir asıllı Fransız çalıştırıcı Bahloul Djilali oldu.

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1. Lig ekiplerinden Altay, üst üste alınan kötü sonuçlardan sonra geçtiğimiz ay Tuna Üzümcü ile yollarını ayırmıştı.

Bu sürede birçok teknik adamla görüşen siyah-beyazlılar, aradığı çalıştırıcıyı Fransa’da buldu.

İzmir temsilcisi, 41 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız çalıştırıcı ile anlaştığını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar sonucunda, 2023-2024 sezonunun devamında profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlük görevine Djilali Bahloul getirilmiştir.

Antrenörlük pozisyonunda görev yaptı

Cezayir doğumlu Fransa uyruklu 41 yaşındaki teknik direktör, kariyerine başladığı 2009 yılından bu yana Suudi Arabistan, Fransa, Umman, Bahreyn, Senegal ve Fildişi Sahili'nde farklı kulüplerde antrenörlük pozisyonlarında görev aldı.