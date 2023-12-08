Altay'da teknik direktörlüğe Yusuf Şimşek getirildi 1. Lig ekiplerinden Altay'ın bu sezonki 4. teknik direktörü Yusuf Şimşek oldu.

DHA

1’inci Lig ekiplerinden Altay’da bugün teknik direktör Serkan Afacan ile yollarını ayıran yönetim, göreve Yusuf Şimşek’i getirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’mizde Asbaşkanımız Erdal Kırtaş ile bir araya gelen teknik direktörümüz Yusuf Şimşek sözleşmesini imzaladı. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur

4. teknik adam oldu

Yusuf Şimşek bu sezon Altay’da Tuna Üzümcü, Djilali Bahloul ve Serkan Afacan’ın ardından 4’üncü teknik adam olarak göreve başladı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)