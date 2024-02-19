Altay'da umutlar sona eriyor! Küme düşme hattına demir atıldı

DHA
Tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşayan Altay, 1'inci Lig'de paraşütsüz küme düşmeye doğru gidiyor.
Son olarak Bodrum FK deplasmanını da 3-0 kaybeden İzmir temsilcisi, bitime 11 maç kala 12 puanla kurtuluş hattının 10 puan gerisinde kaldı.
Transfer yasağı ve kulüpteki mali sıkıntılar nedeniyle elinde altyapı ağırlıklı kadro kalan siyah-beyazlıların umutları, her geçen hafta tükeniyor.
İstikrar sağlanamadı
Bu sezon yönetim ve teknik direktör istikrarını da yakalayamayıp 3 farklı başkan, 5 farklı teknik direktör gören Altay, son olarak 6 yıl önce 2017-2018 sezonunda 2'nci Lig'de yer almıştı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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