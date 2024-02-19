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Altay'da umutlar sona eriyor! Küme düşme hattına demir atıldı

Altay'da umutlar sona eriyor! Küme düşme hattına demir atıldı 1. Lig takımı Altay, bu sezon küme düşmemek için mücadele etse de istikrarı bir türlü sağlayamadı. Birçok çaresizlikle uğraşan İzmir ekibi, kurtuluş hattının 10 puan gerisine düştü.