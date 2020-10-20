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- Altay'da Yücel İldiz ve 8 futbolcu koronavirüse yakalandı
Altay'da Yücel İldiz ve 8 futbolcu koronavirüse yakalandı
Altay Kulübü, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kulüpteki birçok ismin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
- Haber Merkezi
- 20.10.2020 - 17:48
- Güncelleme : 20.10.2020 - 17:48
Koronavirüs salgını, tüm dünyayı olduğu gibi spor camiasını da derinden etkilemeye devam ediyor.
Son olarak Altay Kulübü, 8'i futbolcu olmak üzere birçok ismin koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüzde dün yapılan COVID-19 tesleri sonucunda, 8 futbolcumuz ve teknik direktörümüz Yücel İldiz dahil olmak üzere 3 teknik heyet, 2 sağlık çalışanımız ve 2 idari personelimizin test sonuçları pozitif çıkmıştır."