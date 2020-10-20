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    Altay'da Yücel İldiz ve 8 futbolcu koronavirüse yakalandı

    Altay Kulübü, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kulüpteki birçok ismin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2020 - 17:48
    • Güncelleme : 20.10.2020 - 17:48
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    Altay'da Yücel İldiz ve 8 futbolcu koronavirüse yakalandı

    Koronavirüs salgını, tüm dünyayı olduğu gibi spor camiasını da derinden etkilemeye devam ediyor.

    Son olarak Altay Kulübü, 8'i futbolcu olmak üzere birçok ismin koronavirüse yakalandığını duyurdu.

    Yapılan açıklama şu şekilde:

    "Kulübümüzde dün yapılan COVID-19 tesleri sonucunda, 8 futbolcumuz ve teknik direktörümüz Yücel İldiz dahil olmak üzere 3 teknik heyet, 2 sağlık çalışanımız ve 2 idari personelimizin test sonuçları pozitif çıkmıştır."

    Altay da Yücel İldiz ve 8 futbolcu koronavirüse yakalandı #1

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