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    Altay'dan Fenerbahçe'ye iyi haber

    Geçtiğimiz ekim ayında oynanan Konyaspor maçında sakatlanan Altay Bayındır'dan Fenerbahçe'ye iyi haber geldi.
    • Haber Merkezi
    • 17.12.2021 - 16:01
    • Güncelleme : 17.12.2021 - 16:11
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    Altay'dan Fenerbahçe'ye iyi haber

    Fenerbahçe’de kaleci Altay Bayındır, 30 Ekim'de oynanan ve Konyaspor'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmanın 72. dakikasında sakatlanmış ve yerini Berke Özer'e bırakmıştı.

    Sakatlığında iyiye giden Altay Bayındır'ın yapılan son kontrolleri neticesinde, antrenmandaki egzersiz hareketlerini tam kapasite ile artık yapabileceği belirlendi.

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    KADEMELİ OLARAK TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAK

    Saha çalışmalarına başlayan Altay Bayındır, önümüzdeki günlerde kademeli olarak takımla çalışmalara da başlayacak.

    Altay’ın dönüşünü coşkuyla karşılayan sarı-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

    Fenerbahçe’nin paylaşımında, İrfan Can’ın fotoğraf makinesiyle olan pozu da kullanılarak, “Acaba kim geri döndü, zoom yap bakalım.” ifadeleri kullanıldı.

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