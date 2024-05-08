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Altay'dan şirketleşme için genel kurul kararı!

Altay'dan şirketleşme için genel kurul kararı! TFF 1. Lig'de kötü bir sezon geçiren ve küme düşen Altay, futbol şubesinin bir şirkete devredilmesi için kulüp tüzüğü uyarınca genel kurul toplantısı yapılmasının kararlaştırıldığını duyurdu.