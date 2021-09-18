Altay'dan Szalai'ye 'duvar' benzetmesi

Sarı-lacivertlilerde kaleci Altay, Szalai ve Pelkas ile maçtan bir fotoğrafını paylaşarak, Szalai'yi duvara etiketledi.

Fenerbahçe ligin 4 haftasını geride bıraktığımızda kalesinde sadece 1 gol gördü. Kalede başarılı kaleci Altay'ın rolü kadar Szalai'nin yaptığı müdahaleler de bir o kadar önemli.

Kaleci Altay, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Genç kaleci, Dimitris Pelkas ve Attila Szalai ile beraber olduğu bir görsel paylaştı.

Fenerbahçeli kalecinin paylaşımında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

SZALAI’YE ‘DUVAR’ BENZETMESİ

Altay, yaptığı paylaşımda Pelkas ve Szalai'yi de etiketlerken, Macar futbolcuyu duvara etiketledi.

Bu paylaşım sosyal medyada kullanıcıların dikkatini çekti.