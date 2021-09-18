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    Altay'dan Szalai'ye 'duvar' benzetmesi

    Sarı-lacivertlilerde kaleci Altay, Szalai ve Pelkas ile maçtan bir fotoğrafını paylaşarak, Szalai'yi duvara etiketledi.
    • Haber Merkezi
    • 18.09.2021 - 15:42
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    Altay'dan Szalai'ye 'duvar' benzetmesi

    Fenerbahçe ligin 4 haftasını geride bıraktığımızda kalesinde sadece 1 gol gördü. Kalede başarılı kaleci Altay'ın rolü kadar Szalai'nin yaptığı müdahaleler de bir o kadar önemli.

    Kaleci Altay, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Genç kaleci, Dimitris Pelkas ve Attila Szalai ile beraber olduğu bir görsel paylaştı.

    Fenerbahçeli kalecinin paylaşımında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

    Altay dan Szalai ye duvar benzetmesi #1

    SZALAI’YE ‘DUVAR’ BENZETMESİ

    Altay, yaptığı paylaşımda Pelkas ve Szalai'yi de etiketlerken, Macar futbolcuyu duvara etiketledi.

    Bu paylaşım sosyal medyada kullanıcıların dikkatini çekti.

    Altay dan Szalai ye duvar benzetmesi #2

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